NA POLJUD STIŽE MARIO STANIĆ, SPREMA SE VELIKA PROMJENA? Pojavila se vijest koja će razveseliti navijače Hajduka

Hajduk u nedjelju očekuje utakmica protiv Istre u HNL-u, a na konfernciji uoči nje Burić je progovorio o svojoj situaciji

U hrvatskog prvoligaša Hajduk će ući legendarni hrvatski nogometaš Mario Stanić i asistent Ivana Kepčija, koji bui trebali odlučiti o budućnosti trenera Damira Burića s kojim su navijači nezadovoljni, javlja 24 sata.

“Već početkom idućeg tjedna predsjednik Brbić trebao bi objaviti angažman Marija Stanića i njegovog asistenta Ivana Kepčije, a oni nakon toga otkriti svoje planove, prije svega hoće li zadržati trenera prve momčadi Damira Burića ili će u potragu za nekim novim rješenjem”, stoji u tekstu tog medija.

Stiže i Tudor?

Ako odluče da ne žele zadržati Burića, kao njegov nasljednik spominje se bivši trener i legendarni nogometaš Hajduka Igor Tudor, koji je velika želja navijača.

Hajduk u nedjelju očekuje utakmica protiv Istre u HNL-u, a na konfernciji uoči nje Burić je rekao da je svjestan da je njegova pozicija u Hajduku nestabilna.

BURIĆ SIPAO ŽUČ I PROGOVORIO O NAJVEĆEM PROBLEMU BIJELIH: ‘Bušili su me na sve strane, ne znam kada ćete opet imati ovakvog trenera’

“Od prvog trenutka je bila neka destrukcija. Pravu šansu od prvog dana kada sam došao nisam dobio. Ja nisam osjetio dobrodošlicu, a vi ste vidjeli momčad koja je bila prva, dugo se borila za vrh. Pored svega je bilo bušenje na sve strane. Ja sam to prihvatio kao normalno i tako ću nastaviti. Tko me je bušio? Ne bih u detalje, vi znate sve. Tko je to i odakle je to. Ovo što sam doživio ovdje u šest mjeseci nisam doživio nigdje. Bio sam trener u Bundesligi, u Ligi prvaka. Ne znam kada ćete imati trenera da se s tim može pohvaliti”, rekao je tada između ostaloga Burić.