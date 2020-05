U FRANCUSKOM KLUBU BIJESNI ZBOG PREKIDA PRVENSTVA: Pokrenuli peticiju, podigli tužbu pa objavili oglas u poznatom listu

Nakon što je pokrenuo internetsku peticiju protiv prekida prvenstva, podigao tužbu Upravnom sudu, francuski nogometni prvoligaš Amiens objavio je i oglas na cijeloj stranici L’Equipea, zahtijevajući da se poništi odluka o prekidu natjecanja u Ligue 1.

Francuska nogometna sezona otkazana je zbog epidemije koronavirusa, a Ligue de Football Professionnel (LFP) odlučila je o konačnom poretku na osnovi pozicije na ljestvici.

Amiens take out full page ad in tomorrow’s edition of French sports daily L’Équipe, demanding that they are not relegated from Ligue 1 after sitting 4 points away from safety when the LFP decided to terminate the 2019/20 campaign despite there being 10 matches remaining. pic.twitter.com/FdzOdYaOoK

— Get French Football News (@GFFN) May 11, 2020