U FORMULI 1 NIŠTA NE PREPŠTAJU SLUČAJU: Austrijanci uoči prve utrke sezone obavili više od 600 testiranja

Organizatori prve utrke ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva Formule 1 u Spielbergu u Austriji, koja će se održati 5. srpnja, već su obavili više od 600 testiranja na koronavirus među turističkim radnicima, a u međuvremenu nije bilo pozitivnih rezultata, javlja novinska agencija APA.

Posljednja dva tjedna Austrijanci intenzivno i redovito testiraju hotelsko osoblje. Zaposlenici sami odlučuju hoće li ići na testiranje, za što se prijavilo gotovo 400 zaposlenika iz nekoliko tvrtki. Test, koji se odvija iz automobila i traje samo nekoliko minuta, odbila je tek nekolicina djelatnika.

As the return of racing will be under the strongest safety procedures…@ScuderiaFerrari have adapted their workflow ⬇️#F1 https://t.co/jx2FhFAXJX

— Formula 1 (@F1) June 26, 2020