Dvadesetdvogodišnji brazilski branič Gabriel Magalhaes na korak je do transfera u redove engleskog Arsenala, koji će za njega Lilleu platiti 25 milijuna eura, a on će s Topnicima potpisati petogodišnji ugovor, pišu engleski mediji.

BIVŠI IGRAČ DINAMA JE PRED TRANSFEROM KARIJERE: Gattuso će za njega i suigrača želi dati više od 100 milijuna eura

Magalhaes igra na poziciji stopera i zanimljivo je da je u proljeće 2018. godine igrao za drugu momčad zagrebačkog Dinama. Doduše, bio je na posudbi iz Lillea, no vrijedio je tad samo 600 tisuća eura. Dinamo nije htio otkupiti njegov ugovor.

NEW: #AFC have finally agreed a five year deal with Gabriel on Wednesday. Full story.https://t.co/C8CFlQxK87

— Arsènic™ (@MrArsenicTM) August 19, 2020