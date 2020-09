U CITYJU RADE SVE KAKO BI GUARDIOLI ISPUNILI NAJVEĆU ŽELJU: Ako njega dovedu, Pep više neće imati opravdanje za neuspjeh u Ligi prvaka

Senegalski branič je jedan od najboljih stopera na svijetu Kalidou Koulibaly velika je želja Manchester Cityja i njegovog trenera Pepa Guardiole koji u Senegalcu vidi savršeno pojačanje u obrani.

Zadnja ponuda Manchester Cityja iznosila je 65 milijuna eura, a talijanski mediji tvrde da su pregovarači Cityja i Napolija u stalnom kontaktu te da bi City morao povisiti ponudu na 75 milijuna kako bi uspio dovesti Koulibalyja.

Sada Sportitalia i France Football javljaju kako će City nekat tijekom sljedećih dana poslati poboljšanu ponudu za koju nagađaju da će se približiti iznosu od 80 milijuna.

Kalidou Koulibaly has agreed terms with Manchester City, according to France Football 👀 pic.twitter.com/6s3EveA7Po

— Goal (@goal) August 31, 2020