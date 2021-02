U CIBONI NAPOKON MOGU ODAHNUTI: Jedan od najdarovitijih mladih europskih košarkaša potpisao novi ugovor

Bio je najbolji igrač Europskog prvenstva do 16 godina na kojem je Hrvatska osvojila zlatnu medalju

Kapetan Cibone i jedan od najdarovitijih mladih europskih košarkaša 18-godišnji Roko Prkačin sa svojim je matičnim klubom potpisao ugovor do ljeta 2024., objavio je u petak zagrebački klub.

NEMA JOŠ NI 18., A VEĆ JE ISPISAO POVIJEST: Pod Tornjem nikad nismo imali ovakvu filmsku priču; ‘Za mene je ovo ostvarenje snova’

“Formalizirali smo nešto što nije bilo upitno. Sretni smo što je Roko tu. Cibona će mu kao i svim ostalim mladim igračima pružiti sve što je potrebno za njegov daljni razvoj. Uvjereni smo da će uz novog trenera dići razinu svoje igre i da će mu to biti dovoljno da u budućnosti završi tamo gdje mu je mjesto, a to je NBA liga”, izjavio je direktor Cibone Domagoj Čavlović.

Najmlađi kapetan

Prkačin je najmlađi kapetan u Ciboninoj povijesti i jedan je od najtalentiranijih europskih igrača u svom godištu. Bio je najbolji igrač Europskog prvenstva do 16 godina u Novom Sadu na kojem je Hrvatska 2018. osvojila zlatnu medalju.

“Sretni smo što je dijete našeg omladinskog pogona izraslo u ovakvog igrača i što slijedi svoj put na pravi način. Cibona je sredina u kojoj se on najbolje osjeća i pruža mu sve potrebno za njegov daljnji razvoj”, zadovoljno je ustvrdio sportski direktor Cibone Marin Rozić.

“O ovome sanjam otkako sam počeo trenirati košarku. Cibona je moj klub kojeg mogu nazvati domom. Drago mi je da sam potpisao i iz razloga što mi je to znak da me ovdje ljudi cijene i da me žele ovdje. Moramo još bolje i još jače kako bismo vratili Cibonu tamo gdje je bila”, izjavo je Roko Prkačin nakon potpisa svog prvog seniorskog ugovora.