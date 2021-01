U BARCI SE SE SADA VJEROJATNO HVATAJU ZA GLAVU: Suarez kreirao veliki preokret Atletica, ‘panenkom’ ih odveo na +7 ispred Reala

Urugvajski napadač Luis Suarez postigao je oba pogotka za Atletico Madrid koji je u posljednjem dvoboju 19. kola španjolskog nogometnog prvenstva slavio sa 2-1 (1-1) na gostovanju kod Eibara.

Domaća momčad je povela u 12. minuti kad je vratar Marko Dmitrović postao prvi vratar u La Ligi nakon 17 godina koji je postigao gol iz kaznenog udarca. Uslijedio je preokret u Suarezovoj režiji. U 40. minuti je izjednačio iskoristivši neodlučnost domaće obrane, a u 88. minuti je ‘panenkom’ realizirao kazneni udarac za konačnih 2-1 i sedam bodova prednosti pred braniteljem naslova Real Madridom.

Hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko bio je u početnoj postavi i odigrao cijelu utakmicu na desnom boku Atletica.

