U BARCELONI RASPRAVLJAJU ŠTO ĆE S MESSIJEM: Na stolu su dvije opcije, a niti jedna nije dobra za njih

Nakon što je Lionel Messi prošli tjedan svojem klubu Barceloni rekao da želi otići i zatražio raskid ugovora, u tom klubu vlada kaos. Njegov zahtjev je šokirao Barcu jer je Argentinac njen glavni igrač i najbolji strijelac u povijesti te nogometaš koji je ključni dio svih klupskih planova.

KAKVA BI MOGLA BITI MESSIJEVA BUDUĆNOST? City ima plan za najboljeg igrača svijeta. Platit će ga 500 milijuna eura i onda proslijediti

Messi je zatražio od kluba da aktivira klauzulu koja mu omogućava da ga napusti potpuno besplatno, no taj njegov zahtjev Barca mu nije htjela ispuniti, a u tome je dobila i podršku La Lige.

La Liga, on Sunday, decided to take the side of FC Barcelona in the contractual battle between the club and Lionel Messi. https://t.co/34mfwRE7b5

