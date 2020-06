Početkom veljače navijače Barcelone dočekao je hladan tuš. Naime, u javnost je procurila informacija da Lionel Messi ima tajnu klauzulu u ugovoru. Kako je objavljeno sadašnji ugovor traje mu do 2021. godine, a u prema toj klauzuli mogao je napustiti klub na kraju sezone – i to potpuno besplatno.

NAKON VELIKOG SUKOBA MESSI ODLAZI IZ BARCE? Najbolji igrač na svijetu ima tajnu klauzulu u ugovoru, već na ljeto može otići potpuno besplatno

“Messi je potpisao do 2021. i po ugovoru ima mogućnost napustiti klub na kraju pretposljednje sezone potpuno besplatno. Zaslužio je mogućnost da slobodno odlučuje o svojoj budućnosti, ali ne sumnjam da će ostati u klubu još puno godina”, otkrio je potom predsjednik kluba Josep Maria Bartomeu.

Dobra je vijest što ta klauzula, tvrdi ESPN, istekla ovog vikenda. Messi je tako još jednom pokazao kako mu je želja završiti karijeru na Camp Nou, međutim, nikome nije jasno kako je klub uopće pristao na to da po nekima najboljeg igrača u povijesti izgubi bez odštete.

The clause allowing Lionel Messi to walk away from Barcelona for free this summer expired over the weekend, sources have confirmed to ESPN. pic.twitter.com/NMu4ZMZCoA

— ESPN FC (@ESPNFC) June 1, 2020