Dva puta je Atletico Madrid u posljednjih šest godina gubio u finalima Lige prvaka te se nadaju da bi do naslova konačno mogli doći ove. Ako ne na ravnjaku, onda za stolom. Kako i zašto pojasnio je predsjenik kluba Enrique Cerezo.

“Ostalo je još nekoliko utakmica nokaut faze, četvrtfinale, polufinale i finale. Razumijemo da UEFA sve te utakmice želi centralizirati u jednom gradu, bilo je govora o Španjolskoj, Portugalu te zatim napraviti ‘final four’ s onima koji ostanu. Još se ništa ne zna. Tako da moramo obratiti pozornost na hipotetsku situaciju, ako se Liga prvaka prekine zbog koronavirusa, pobjednikom treba biti proglašen onaj koji je izbacio branitelja naslova”, poručio je Cerazo u razgovoru za Mundo Deportivo.

Liga prvaka je prekinuta je u ožujku nakon što je Atletico Madrid s ukupnih 4:2 izbacio branitelja naslova Liverpool i to na Anfieldu.

