TYSON ODBIO 18 MILIJUNA DOLARA ZA SPEKTAKULARAN MEČ S MMA LEGENDOM? Njegov agent otkrio zašto

‘Željezni Mike’ je nedavno potvrdio kako će se vratiti u ring i odraditi meč od kojeg bi prihodi išli u humanitarne svrhe

Legendarni američki boksač, 53-godišnji Mike Tyson, u natjecateljskoj je mirovini od 2005. godine, no nedavno je potvrdio kako će se vratiti u ring i odraditi meč od kojeg bi prihodi išli u humanitarne svrhe. Uz to, na društvenim mrežama često objavljuje snimke koje pokazuju kako naporno trenira i vraća se u sjajnu formu.

‘DA SE TO DOGODI ODMAH BIH SE UBIO’: Tyson podijelio sa svijetom od čega najviše strahuje u životu

Nedavno je TMZ objavio da bi se on trebao vratiti u ring za treći meč protiv Evandera Holyfielda, no ‘Željezni Mike’ to je u međuvremenu demantirao, a sada je španjolska Marca objavila da je Tyson odbio još jedan spektakularan meč – borbu bez rukavica (bare knuckle) protiv MMA legende, 43-godišnjeg Wanderleija Silve.

Mike Tyson refuses to face Wanderlei Silva despite massive offer for showdown #MikeTyson #MMA https://t.co/UY8lwFXHo5 — Republic (@republic) June 11, 2020

Silva prihvatio

Taj je meč Tysonu ponudila organizacija koja se bavi borbama bez rukavica, Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), a Amerikancu je ponuđeno 18 milijuna dolara.

“Tyson se priprema za borbu u rukavicama”, rekao je za Marcu njegov menadžer Rafael Cordeiro.

Mike Tyson has reportedly rejected an $18M offer to fight Wanderlei Silva.https://t.co/qMEUWzDRNN — bjpenndotcom (@bjpenndotcom) June 10, 2020

Silva je, s druge strane, prihvatio tu borbu na kojoj je trebao zaraditi 10 milijuna dolara.

No, sada očito neće biti ništa od tog okršaja.