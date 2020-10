Legendarni Mike Tyson (54), po mnogima najbolji teškaš u povijesti, u utorak je gostovao u jednoj od najpopularnijih britanskih emisija “Good Morning Britain” na ITV-ju i tamo ostavio sve u čudu.

ŠTO SE DOGAĐA S MIKEOM TYSONOM?: Njegov nastup na TV-u šokirao gledatelje diljem svijeta; ‘Ovo je bilo bolno za gledati’

Tyson bi se, naime, uskoro trebao vratiti u ring u ring u egzibicijskoj borbi protiv slavnog boksačkog prvaka Roya Jonesa Juniora i u emisiji je trebao govoriti o toj borbi, ali njegovo gostovanje nije izgledalo kako je bilo predviđeno. Tyson je bio vidno izgubljen, usporen i nesuvisao te je njegov nastup zabrinuo brojne fanove diljem svijeta.

Dugo mu je trebalo da odgovori na pitanja, pričao je jako sporo i u jednom trenutku mu je klonula glava, takav nastup na TV-u zabrinuo je Tysonove fanove – neki smatraju da je bio pod utjecajem marihuane, čiji je veliki obožavatelj, a drugi su se bojali da ima ozbiljnih zdravstvenih problema.

Mike Tyson slurs words and appears tired during interview with Piers Morgan and Susanna Reid on Good Morning Britain https://t.co/5Gbuei2JBJ #boxing

— Oscar Miller (@oscaritomiller) October 13, 2020