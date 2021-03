Legendarni Mike Tyson vratio se krajem 2020. u ring 15 godina nakon što je otišao u mirovinu. Borba protiv Roya Jonesa na kraju je završila bez pobjednika.

Čelični Mike sada je pak objavio da bi uskoro opet trebao ući u ring, ali ne i s kim. Spominjao se dosta obračun sa starim rivalom Evanderom Holyfieldom, koji ga je dva puta pobijedio te ga je prije nekoliko dana prozvao. No za sada nema službene potvrde.

Mike Tyson confirms boxing return with May date set for second comeback fighthttps://t.co/7S5KX2CIam

— Express Sport (@DExpress_Sport) March 18, 2021