TYSON ĆE SE S JONESOM BORITI ZA POSEBAN POJAS: Čini se kako ovo neće biti samo egzibicijska borba

Po mnogima najveći teškaš u povijesti Mike Tyson trebao bi se uskoro vratiti u ring u ring u egzibicijskoj borbi protiv slavnog boksačkog prvaka Roya Jonesa Juniora.

TYSON OBJASNIO SVOJ BIZARAN NASTUP NA TV-U: ‘Nisam bolestan, nisam bio ni napušen, radi se o ovome…’

Tyson, koji je u profesionalnoj mirovini od 2005. godine, taj je meč shvatio jako ozbiljno i jako naporno trenira, a snimke njegovih napornih treninga kruže društvenim mrežama.

Iako će Tyson i Roy Jones Jr. odmjeriti snage u egzibicijskom meču, to ne znači da će pobjednik otići praznih ruku.

Ugledni ESPN-ov novinar Ariel Helwani objavio je kako će pobjedniku tog meča pripasti WBO-ov pojas “Frontline Battle Belt” koji je posebno kreiran za tu borbu.

Mike Tyson and Roy Jones Jr will be competing for the WBC Frontline Battle Belt, I’m told. Here’s a pic of said belt, created just for them.

They meet on 11/28. pic.twitter.com/CFwYAUMry9

