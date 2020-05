Čelični Mike priprema se za povratak u ring

Legendarni Mike Tyson razmišlja o povratku u ring iako će 30. lipnja napuniti 54 godine. Svako malo na društvenim mrežama pusti video s treniga koji odmah zaintrigira fanove. Prije nego što odluči s kim će odraditi egzibicijski meč, odradio je intervju za Ring Magazine u kojem se osvrnuo na nedavnu pobjedu Tysona Furyja nad Deontayem Wilderom čime je došao do naslova svjetskog prvaka po WBC-u.

“Da nije prošao kroz sve što je prošao ne bi bio osoba kakva je danas. Imao je mentalnih problema? Zato je i najveći, jer je ‘bolestan'”, rekao je legendarni boksač.

“Ljudi žele da bude normalan. Tyson ne zna što je normalno. Recite mu da odje*e od normalnog, nije mu suđeno da bude normalan”, dodao je.

Furyjev promotor Bob Arum ne bi imao ništa protiv da čelični Mike odradi egzibicijski meč s njegovim klijentom ako bi sav prihod išao u humanitarne svrhe.

“Ja bih to financirao. Svoj kapital bih u to uložio. To bi bilo dobro za Furyja”, rekao je Aurum. WBC-ovog prvaka, inače, ove godine očekuje treća borba s Wilderom, a ako je prođe mogao bi u ring s Anthonyjem Joshuom. Naravno ako i on prođe svoju idući zapreku, a to je Kubrat Pulev.