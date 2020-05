TUŽNE VIJESTI IZ ARGENTINE: Nogometaš hrvatskog podrijetla kojem se klanjao i Maradona završio u komi nakon što je pretučen

Legendarni bivši argentinski nogometaš hrvatskih korijena, 71-godišnji Tomás Felipe “El Trinche” Carlovich, nalazi se u bolnici u induciranoj komi nakon što je napadnut u Rosariju. Prema pisanju argentinskih medija, nepoznati počinitelji srušili su “El Trinchea” s bicikla u vožnji pa ga zatim opljačkali.

“Vozio se na biciklu i dvojica su mu prišla kako bi ga opljačkala. Jedan od njih ga je lupio u glavu i on je pao. Nalazi se u nesvijesti na odjelu za intenzivnu njegu i liječnici su rekli da je induciranoj komi”, otkrio je njegov sin Bruno za 5RTV.

Legendarni El Trinche nogometna je ikona u Argentini i Rosariju, gradu u kojem se rodio i jedan od najboljih igrača današnjice Lionel Messi.

Tijekom karijere koja je trajala 17 godina dio je na glasu kao nogometaš koji je na terenu radio nevjerojatne stvari, a jedan od najboljih nogometaša u povijesti, legendarni Diego Maradona jednom ga je proglasio najboljim ikada.

El Trinche Carlovich in coma dopo il furto della bicicletta. Maradona in ansia per il suo mito https://t.co/F0z1NsLmvV pic.twitter.com/x2QUM2xpAy

