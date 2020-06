TUŽNA VIJEST PROTRESLA NOGOMETNI SVIJET: Nakon duge borbe s neizlječivom bolesti preminuo bivši slovački reprezentativac

Bivši slovački nogometni reprezentativac Marian Čišovsky preminuo je u dobi od 40 godina nakon što je šest godina bolovao od neizlječive amiotrofične lateralne skleroze (ALS).

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je neurološka bolest u kojoj propadanje neurona uzrokuje slabost mišića, invalidnost i na kraju smrt. ALS se često naziva Lou Gehrigova bolest, po slavnom igraču bejzbola kojemu je dijagnosticirana 1939. godine.

“Danas je vrlo tužan dan. Teška srca objavljujemo da nas je zauvijek napustio Marian Čišovsky,” objavila je češka Viktoria iz Plzena. čiji je dres Čisovsky nosio od 2011. do 2014. kada mu je bolest dijagnosticirana.

