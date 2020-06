TUŽNA VIJEST IZ NORVEŠKE: Preminuo je predsjednik Europske atletske federacije Svein Arne Hansen

U Oslu je u 74. godini preminuo predsjednik Europske atletske federacije (EA) Norvežanin Svein Arne Hansen.

Hansen je 15. ožujka ove godine doživio višestruki moždani udar od kojeg se nažalost, nije uspio oporaviti.

Za predsjednika Europske atletike prvi je put izabran 2015. godine, a prošle godine je ponovno izabran na tu dužnost.

A devastating day for athletics with the news that European Athletics President Svein Arne Hansen is no longer with us. A man full of integrity who has made a huge contribution to the sport & was so full of fun & life in March has now gone to his final resting place. RIP 😢 pic.twitter.com/NAgKg6zl2d

— Pierce O'Callaghan (@Pierceathletics) June 20, 2020