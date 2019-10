TURSKI NOGOMETAŠI U CENTRU POZORNOSTI: Ponovno su kontroverzno proslavili gol

Je li ponovno došlo do ulaska politike u sport?

Dva dana nakon što je Europska nogometna federacija (UEFA) objavila kako razmatra pokretanje istrage o kontroverznoj proslavi gola turskih nogometaša u pobjedi protiv Albanije (1-0), turski reprezentativci su isto ponovili i nakon što su zabili pogodak u susretu protiv Francuske (1-1).

Turski nogometaši su u oba slučaja nakon postignutog gola otišli pred svoje navijače i salutirali poput vojnika.

UEFA zabranjuje političke i vjerske simbole

Osim toga, poslije utakmice protiv Albanije, reprezentacija je na svom službenom Twitter profilu objavila i fotografiju na kojoj igrači salutiraju uz popratni tekst u kojem se navodi da je pobjeda “posvećena hrabrim vojnicima i drugim mučenicima”.

Europska nogometna federacija (UEFA) zabranjuju uporabu političkih i vjerskih simbola na utakmicama, a kazne su vrlo visoke.

Turski izbornik Senol Gunes branio je potez svojih nogometaša kazavši kako je to bila gesta poštovanja prema oružanim snagama, a ne politička izjava ili agitacija.

‘Ništa zlonamjerno’

“Pogrešno je tražiti zlonamjerne namjere u vojničkom pozdravu. Radimo to kako bismo pazili na svoje vojnike,” kazao je Gunes dodavši: “Uvijek me pitate za pozdrav, ali to je iznad mene. To je Trumpov posao, Macronov posao”. Oni su ti koji vladaju svijetom, dok ja jedva upravljam ekipom.”

Francuski list L’Equipe objavio je kako UEFA razmatra otvaranje disciplinskog postupka protiv Turske koja se zajedno s Francuskom nalazi na diobi prvog mjesta skupine H kvalifikacija za EURO 2020.

Politika i nogomet

Dodajmo, kako je u ponedjeljak njemački drugoligaš St Pauli otpustio turskog nogometaša Cenka Sahina nakon što je na svom Instagram profilu objavio nekoliko postova u kojima podržava tursku vojnu akciju.

Turska je prošlog tjedna pokrenula ofenzivu protiv Kurda u Siriji nakon što je američki predsjednik Donald Trump povukao američke trupe s tursko-sirijske granice. Ofenziva je izazvala oštre reakcije u mnogim europskim zemljama od kojih su neke zaustavile izvoz oružja u Tursku.