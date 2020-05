TUGA U AUSTRALIJI, UMRO JE LEGENDARNI ASHLEY COOPER: Osvojio je Australian Open, Wimbledon i US Open u istoj godini

Australski teniski velikan Ashley Cooper, osvajač četiri “grand slam” naslova tijekom 1950-ih, preminuo je u petak u dobi od 83 godine nakon duge bolesti.

Cooper je tri od svoja četiri naslova osvojio 1958. godine, pobjeđivao je na Australian Openu, Wimbledonu i US Openu, a usto je slavio i na Australian Openu 1957. Cooper je zaigrao u još dva “grand slam” finala, Wimbledonu i US Openu 1957.

#RIPAshleyCooper

Australian Tennis Legend Ashley Cooper, who won four Grand Slam singles, has passed away.

His unforgettable year was 1958 where he won Australian Open, US Open and Wimbledon and also reached the Semis of French Open.@AustralianOpen@Tennis #Tennis pic.twitter.com/ADh1hnqqMC

