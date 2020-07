Derbi je na rasporedu u nedjelju u 21:05 sati na Maiksimiru

U nedjelju se u Maksimiru igra posljednji derbi ove sezone. U prvom ogledu slavio je Hajduk s 1:0, u drugom odigranom na Maksimiru rezultat je bio 1:1, dok je u trećem dvoboju na Poljudu Dinamo pobijedio 2:0.

[VIDEO] JEDAN OD KLJUČNIH LJUDI IZ HAJDUKA OBRATIO SE JAVNOSTI: ‘Razumijemo razočaranje, gnjev i ljutnju zbog poraza, to je sasvim legitimno’

Trener Igor Tudor zbog tri žuta kartona u ovom susretu neće moći računati na Francesca Tahiraja, dok su zbog ozljeda van stroja Stanko Jurić, Ardian Ismajli, Nihad Mujakić, Stefan Simić te Hamza Barry. Nakon odrađene utakmice suspenzije u konkurenciju za susret vraća se mladi stoper Mario Vušković.

Dva dana uoči utakmice Tudor se obratio novinarima. Na početku pressice upitan za komentar povratka Zorana Mamića na klupu Dinama.

“Nemam komentara”, kratko je rekao Tudor.

“Kakva je atmosfera u svlačionici? Zadovoljan sam radom, baš je ovaj tjedan bilo dobro. Pomogne duži period između utakmicu nakon poraza da probamo neke druge stvari. Vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu u Maksimiru. Što se tiče igre, to je prilično širok interesantan pojam. Dalo bi se diskutirati tko igra ili ne igra dobro. Kada bi pogledali cijelu ligu deset ekipa. Momčad je po želji, volji, trci između 110 i 115 kilometara po utakmici. Neke druge stvari je teže napraviti, vezano su za druge parametre mentalne naravi. To je u nogometu jako bitna stavka. U jednom trenutku je igrač jedan, a u drugome nije isti. U ovom trenutku u ovoj ekipi je to tako. U ekipama Milana ili Juventusa to se puno manje odrazi. Ovdje se niz lošijih ili boljih rezultata dosta odražava na taj segment i kada se doda medijsko praćenje gdje igrači imaju četiri-pet novih informacija to ima prilično jak utjecaj na momke koji igraju u klubu”, poručio je, javlja Dalmatinski portal. Upitan je je li to bila kritika movinarima ili PR službi.

“Nije nikome bila kritika, to su normalne stvari. Objasnio sam o čemu se radi i kako danas svaki dan ima četiri-pet vijesti o Hajduku i kada je negativan period onda je jasno da će tekstovi biti negativni. Igrači imaju mobitele, vide to. Nije to kritika nikome”, kazao je Tudor te dodao:

“Današnje doba je skroz drugačije od mog. Što se tiče mobitela i cjelokupnog odgoja novih generacija koje se teže nose sa stresom nego što je to bilo kod nas. Ali, to je sociološka tema koja se prebacuje na nogomet.”

Nakon toga progovorio je o Dinamu.

“Promjena na klupi će biti neka vrsta pozitivnog šoka. Sigurno će odabir igrača biti bitan. Do sada je igralo dosta mladih, sada će Dinamo sigurno biti u drugačijem izdanju”, rekao je i odgovporio na pitanje bi li mu bilo lakše da je ostao Igor Jovićević, jer nikada nije slavio protiv Zorana Mamića.

“To su njihove interne stvari, da mi budemo dobri. Ostalo je sve nevažno”, poručio je.