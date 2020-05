Bijeli žele osigurati kvalifikacije za Ligu prvaka

Trener Hajduka Igor Tudor osvrnuo se za službenu klupsku stranicu na pripreme prve momčadi i skorašnju nastavak sezone.

“Pauza je bila i duga, ali ne pretjerano duga, s obzirom na to da je bilo 40-ak dana prije prvog treninga, pauza je to koja se događa i inače ljeti. Nije to ništa bilo pretjerano, međutim, neobično je zbog toga što se dogodilo u srcu sezone i nadam se da se neće pretjerano odraziti na ozljede igrača. Osjećaj je dobar, za sve naše igrače povratak treninzima je vesela vijest, bavimo se onim što radimo i volimo, pogotovo je zadovoljstvo sad kad smo svi na okupu, kad se možemo posvetiti nogometnim stvarima, igri na dva gola, to je ono što momke veseli jer su se time bavili od malih nogu, igra, natjecanje, golovi”, rekao je Tudor te je pojasnio zašto je odmah podijelio igrače i do im da odigraju međusobno.

Utakmice daju impuls

“Htjeli smo im odmah dati impuls na igru i osjećaj zadovoljstva, vidio sam ih dosta dobro i fizički i psihički. Utakmice su ono što daju zadnji impuls i zadnju formu, bez tri-četiri utakmice po 90 minuta nakon ovakve pauze igrač i ne može ući u optimalnu formu. Svaki dan je nova prilika, novo dokazivanje, nećemo se lagati, ima igrača koji po svom statusu imaju više šansi igrati, ali ja volim kad se netko nametne i dokaže na treninzima i utakmicama koje su ipak najveće ogledalo”, kazao je.

“Vjerujem da ćemo ostvariti cilj koji je pred nama (drugo mjesto), konkurenti nam dolaze kući, hendikep je što nema publike, ali kako nama tako i njima. Počeli smo raditi jako i kvalitetno, i u nekim novim stvarima, tako da vjerujem da ćemo biti pravi od samoga početka. Pojam priprema je po meni malo i precijenjen, to je možda bilo u staro doba, pripreme, pa onda ništa. Svi treneri novijih generacija praktično stalno rade jako. Guardiola kaže da su pripreme samo da se uigraju taktički, a da se na utakmicama diže forma. Drugi vole dati bazu, pa tijekom tjedana raditi na taktici, ali kad igraš u ritmu srijeda-nedjelja, ako igraš Europsku ligu ili Ligu prvaka, onda nemaš vremena raditi kroz tjedan. Po meni je važnije tijekom tjedna raditi kvalitetno, nego napraviti dobre pripreme, a onda tijekom tjedna u sezoni ne raditi ništa”, završio je.