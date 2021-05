TUDOR PRONAŠAO NOVI POSAO, STIŽE NA KLUPU TALIJANSKOG PRVOLIGAŠA? Tamo će zamijeniti svojeg nekadašnjeg suigrača

Nakon što je četvrtak objavljeno da će slavni Talijan Andrea Pirlo dobiti otkaz u Juventusu, toinski klub će napustiti i članovi njegovog stožera, među kojima je bivši trener Hajduka Igor Tudor.

JUVENTUS IMA NOVOG TRENERA: Na klupu dolazi čovjek kojega su svi već vidjeli u Realu, a to bi mogao biti kraj za Ronalda

No, Hrvat neće biti dugo bez posla – nogometni stručnjak Gianluca Di Marzio objavio je da bi Tudor uskoro mogao preuzeti talijanskog prvoligaša Veronu, čiju je klupu napustio drugi Hrvat – Ivan Jurić.

With Juric the new coach at Torino. Igor Tudor could be the new coach at Verona. [@DiMarzio] pic.twitter.com/6BnpTlqFYr

— JuveFC (@juvefcdotcom) May 26, 2021