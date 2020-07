U nedjelju navečer na rasporedu je Jadranski derbi

Trener Hajduka Igor Tudor obratio se novinarima uoči derbija s Rijekom koji je na rasporedu u nedjelju u 21:05 na praznom Poljudu.

“Atmosfera je puno bolja nego prije pobjede nad Dinamom”, rekao je na početku.

“Nadam se da ćemo protiv Rijeke to ponoviti. Oni imaju kvalitetne pojedince i uigranu 3-5-2 formaciju. Nezgodni su i kvalitetni. Očekujem dobru utakmicu”, kazao je Tudor.

“Priprema utakmica je važna. Za svaku utakmicu se treba jednako pripremati bez obzira na stanje na tablici i jačinu protivnika”, kazao je.

“Andrijašević? Kvalitetan igrač. Igra dosta dobro. Osjeća gol, ubacuje se iz drugog plana i moramo pripaziti na njega sutra” rekao je.

“Je li Čuić potencijal kakav je u njegovim godinama bio Mario Pašalić? Da bude i približno dobar kao Mario Pašalić imao bi fantastičnu karijeru. Pašalić je igrač koji igra Ligu prvaka, i ima bitnu ulogu u Atalanti. Mario je postao igrač za prvih 11 hrvatske reprezentacije, a Čuić ima dvije utakmice u HNL-u. Ogroman je put ispred njega. Sličnosti ima, po poziciji na kojoj igraju, karakteru, spoj dobre glave i glave na ramenima. Ovo ostalo ne usudim se govoriti jer ne poznajem dovoljno Marija Čuića da bih rekao dokle može doći. Dobro je krenuo, a svim mladim momcima je bitno da ostanu na zemlji i da kvalitete iskoriste na maksimumu. One se najbolje iskoriste ako je glava na mjestu i ako se ne mijenjaju nakon jedne-dvije utakmice. Ali, i to je kvaliteta koja se nalazi između dva uha, to je kvaliteta broj jedan. Svim mladima upravo to ističem”, kazao je Tudor.

“Prva pobjeda protiv Rijeke? Nadam se da će biti sutra”, završio je.