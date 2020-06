Svjestan je da nisu pretjerano efikasni pred golom

Trener Hajduka Igor Tudora osvrnuo se još jednom na utakmicu s Interom odigranom prošlog petka. Bijeli su došli o pobjede uz puno spornih sudačkig odluka, o čemu više možete pročitati OVDJE.

OKO SOKOLOVO DONIJELO KONAČNU PRESUDU: Evo što kaže o ponavljanju penala i akciji kod pobjedničkog gola Hajduka

“Na toj utakmici smo trebali zabiti četiri-pet golova što nije malo. Bunker Intera je bio jedan od najvećih što sam ja vidio. Naša pobjeda je čista, zaslužena. Sve situacije koje su bile sporne su dokaz da je VAR dobrodošao. Da ga nije bilo Hajduk bi opet bio oštećen. Vidim okolo puno negative. Vidio sam tri mlada igrača, to je praktički bila opsada na jedan gol svih 90 minuta. Po dojmu izgleda da je Hajduk igrao ravnopravno s Interom, a sudac je ukrao. To me malo smeta. Naravno da nije bila briljantna utakmica, ali idemo dalje. Pojedinim momcima nije lako nositi dres Hajduka. U susretu s Interom tri-četiri naša najvažnija igrača nisu bili na nekom nivou, a mi smo svejedno pobijedili”, rekao je Tudor u najavi susreta s Istrom ovog četvrtka, javlja Dalmatinski portal.

Dodao je da je Hajduk doveo jednog napadača koji će im se priključiti za mjesec i pol dana i da namjeravaju dovesti još jednog.

“U našoj momčadi nema pravog golgetera, a trebala bi nam dva ili tri. U susretu kao s Interom takvi igrači trebaju, da ubace loptu. Imali smo 25-26 udaraca, ali negativa me smeta. Kao da se zadnjih deset godina ovdje igra atomski nogomet i pobjeđuje 5:0. Bio sam u jednom klubu na sjeveru Italije. Znate li koliko smo godišnje pobjeđivali 1:0? Desetak utakmica. Igrao je tamo neki Zidane…Ne želim reći da smo bili šampanjac, ali smetaju mi neke stvari. Ajmo gledati stvari na pozitivniji način. Gazimo dalje, trebamo rasti”, poručio je među ostaim Tudor.

Bijeli godinu dana nisu nikoga pobijedili u gostima osim Varaždina.

“Mislim da u ovoj ligi samo Dinamo pobjeđuje u gostima. Mislim da i Osijek i Rijeka ne pobjeđuju baš na gostovanju. To je tako. U Serie A će Juventus, Inter dobiti u gostima, a Milan neće pobijediti, Fiorentina ne može…Zašto Inter i Juventus dobiju svaki put, a ostali manje”, glasio je njegov odgovor.