TUDOR NAPOKON DOŠAO NA SVOJE: ‘Zadovoljan sam s obzirom na tu priču, pobijedili smo talijanski…’

Bila je to druga utakmica za Bijele nakon što je prvenstvo ponovno krenulo, a u prvom susretu na Poljudu momčad Igora Tudora svladala je Inter iz Zaprešića rezultatom 2-1

Nogometaši Hajduka slavili su u četvrtak navečer na gostovanju kod Istre i tako došli u godinu dana do druge pobjede izvan svog terena. Prije toga samo su još Varaždin svladali u gostima. O toj problematici trener Igor Tudor govorio je prije same utakmice.

TUDOR ODGOVORIO KRITIČARIMA: ‘Bio sam u jednom klubu na sjeveru Italije. Znate li koliko smo godišnje pobjeđivali 1:0?’

HAJDUK SVLADAO ISTRU I PRESKOČIO RIJEKU: Caktaš postigao gol vrijedan tri boda i drugog mjesta na tablici, Bijele spasila greda

“Mislim da u ovoj ligi samo Dinamo pobjeđuje u gostima. Mislim da i Osijek i Rijeka ne pobjeđuju baš na gostovanju. To je tako. U Serie A će Juventus, Inter dobiti u gostima, a Milan neće pobijediti, Fiorentina ne može…Zašto Inter i Juventus dobiju svaki put, a ostali manje. Stvari su jasne”, izjavio je Tudor. Koliko mu je važna ova pobjeda rekao je poslije utakmice.

“Zadovoljan sam s obzirom na priču da teško pobjeđujemo u gostima. Sad smo pobijedili, talijanski, borba do zadnje minute. Zahtjevna, teška utakmica, 1:0 uvijek znači da je bilo napeto do samog kraja. Mislim da smo dominirali prvo poluvrijeme, donosili loptu do zadnjih 20 metara relativno lako. Nikad nije lako protiv ekipa koje su u niskom bloku. Tu treba pojedinac napraviti razliku. Drago mi je da smo prednost održali to do kraja. Presretan sam jer smo pobijedili drugu utakmicu u nizu. Volim kada ne primimo gol. Imali smo još neke šanse za zabiti drugi pogodak, Istra je isto imala ponešto. Idemo dalje, zaokružiti treću u nizu doma s Varteksom”, izjavio je Tudor, javlja Dalmatinski portal.

Pohvalio je potom debitanta Marija Čuića.

“Bio je super, baš dobar mentalitet. Napravio je dosta dobrih stvari. Ja uvijek imam priču ili jesi ili nisi, 18 ili 20 godina ili 25, to je po meni totalno nebitno. Govorim to iz svog iskustva, u mom vremenu smo sa 17-18 godina bili standardni i nositelji. Vidim da ove nove moderne generacije imaju razmišljanje da im je dovoljno biti mlad. Ali, to nije dovoljno, dolaze novi mladi i trebaš uskočiti u vlak. Svi imaju priliku dokazati se na treningu. Veseli Čuićeva predstava, ali on se treba dizati kao i svi ostali“, poručio je Tudor.