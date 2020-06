Tudor je najavio tešku utakmicu na gostovanju kod Gorice

Pred nogometašima Hajduka težak je izazov. Nakon pobjede protiv Slaven Belupa gostuju kod Gorice, koja ih je na svom terenu već srušila ove sezone. Riječ je o klubu koji se pokazao kao crna mačka za Bijele. Igor Tudor je za taj susret zbog ozljeda ostao bez Jaira, Hamzu, Simića, Jurića i Mujakića, dok će zbog kartona susret propustiti Caktaš i Dimitrov.

“Sedam igrača nedostaje. Jedna iznimno neobična situacija da se u kratkom periodu dogodilo nekoliko ozbiljnijih ozljeda. Za mene i igrače ova je utakmica pravi izazov protiv uvijek neugodne Gorice. Utakmica nam dolazi nakon tri dana što je jedan veliki hendikep za pripremu, ali sve ovisi kako se igrač pripremi u glavi. Pripremam igrače da im to bude izazov i da svatko pokaže svoje kvalitete”, rekao je Tudor prije utakmice, javlja Dalmatinski portal. Upitan je potom o statusu Jurice Vučka na Instagramu.

Zna na koga je mislio?

“On je moj veliki prijatelj. Prvi put čujem da je objavio nešto tako. Meni je to super. Mislim da je to općenita stvar. Ja ne dajem senzacionalističke naslove, ali to je činjenica. Svi koji žive ovdje znaju da ima ljudi koji ne navijaju za Hajduk zbog svojih interesića. To se lako može iščitati po tekstovima analitičara. Dobro se može vidjeti tko ruši. Kada se radi analiza onda se radi sve ono što ne valja. Mislim da je Jurica mislio na svog poznanika koji je imao šansu u Stobreču, kao trener golmana”, kazao je Tudor.

Osvrnuo se i na činjenicu da se Hajduk dosta mučio protiv Gorice u prošlosti, ali ih je on uspio srušiti s ogromnih 6:0.

“Tamo nije isti trener, a mi igramo u gostima bez sedam standardnih igrača. Ovo će biti skroz neka treća priča. Imaš 18 ili 28 godina kada izađeš na teren imaš balun, budi brži i kvalitetniji od suparnika. Borimo se za nešto interesantno, znatiželjan sam da vidim kako će pojedinci reagirati”, poručio je.