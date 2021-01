TUCHEL DEBITIRAO NA KLUPI CHELSEAJA: Kovačića gurnuo u vatru od prve minute, Vatreni u završnici promašio priliku za pobjedu

U dvoboju 20. kola Engleske lige Chelsea je na Stamford Bridgeu odigrao samo 0-0 protiv Wolverhamptona u prvoj utakmici novoga trenera “plavih” Thomasa Tuchela. Tuchel je u utorak zamijenio Franka Lamparda na trenerskoj klupi.

Chelsea je imao terensku premoć, ali nisu uspjeli to pretvoriti u šanse, pa su čak i gosti imali bolje prilike.

Mateo Kovačić je odigrao cijelu utakmicu za domaće, a u 82. minuti imao je veliku šansu za gol, ali je njegov udarac otišao pored vrata.

820 – Chelsea completed 820 passes and recorded 78.9% possession against Wolves – since the start of 2003-04, these are both the highest totals by a team in their manager’s first Premier League game in charge. Stamp. #CHEWOL pic.twitter.com/oTLXi1071o

