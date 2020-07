TRUMP PODIJELIO VIDEO LEGENDARNOG POTEZA GORANA IVANIŠEVIĆA: ‘Volim vidjeti ovu mekšu stranu našeg predsjednika’

Nakon što se ATP prije desetak dana na društvenim mrežama prisjetio poznatog poteza Gorana Ivaniševića u finalu Queensa protiv Australca Marka Philippoussisa 1997. godine, sada je taj isti videozapis na svojem Twitter profilu podijelio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump.

Podsjetimo, Ivanišević je tada, kada mu ništa nije polazilo za rukom, zamolio 14-godišnju skupljačicu lopti da s njegovim reketom odigrao poen. Nakon nagovaranja pristala je na oduševljenje publike.

Philippoussis je također pozitivno reagirao i izmijenio je nekoliko udaraca s djevojčicom. Nakon toga Ivanišević je bolje zaigrao, ali je na koncu izgubio 7:5, 6:3.

Trump je podijelio taj video i u opisu napisao: “Lijepo!”

Trump je na tu objavu dobio pozitivne kometara, a konzervativni aktivist Scott Presler je napisao:

“Volim vidjeti ovu mekšu stranu našeg predsjednika. Ljubav je odgovor.”

