TRUMP NAPAO NBA NAKON PREKIDA ZBOG PROSVJEDA IGRAČA: ‘Oni su se počeli ponašati kao politička organizacija, to nije dobro’

Vodstvo NBA lige objavilo je u četvrtak kako se nada da će se doigravanje u Orlandu nastaviti za dan ili dva nakon prekida u srijedu zbog prosvjeda igrača protiv rasne nepravde, dok je američki predsjednik Donald Trump prozvao najjaču košarkašku ligu na svijetu za politikantstvo.

NEZAPAMĆENA DRAMA U NBA-U I AMERIČKOM SPORTU: LeBron poludio na sastanku, strahuje se od najgoreg; ‘Ma je*eš ovo’

“Nadamo se kako će se natjecanje nastaviti u petak ili subotu”, izjavio je izvršni dopredsjednik NBA lige Mike Bass.

Prekid natjecanja uzrokovan je policijskim ranjavanjem tamnoputog Jacoba Blakea u Wisconsinu u nedjelju, pa je predsjednik Trump, koji je u četvrtak i službeno postao republikanski kandidat na ovogodišnjim izborima, prozvao ligu u kojoj je velika većina igrača tamnoputa da postaje politička organizacija.

TRUMP: The NBA Has ‘Become a Political Organization, Not a Good Thing for Sports or the Country’ https://t.co/A1RkIgbcbX

— Sean Hannity (@seanhannity) August 27, 2020