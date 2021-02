TROŠIO VRIJEME NA IGRICE UMJESTO NA NJU: Prezgodna manekenka više to nije mogla podnijeti, ostavila slavnog nogometaša

Engleska nogometna zvijezda, Dele Alli, od sada će imati sve vrijeme svijeta kako bi igrao svoju omiljenu igricu Fortnite. Jer, prema pisanju The Suna, upravo je ona razlog zbog kojeg ga je ostavila prekrasna djevojka Ruby Mae.

Ona je prema pisanju tog tabloida smatrala kako nogometaš previše vremena provodi za tom online igricom zbog čega je često dolazilo do svađa, a kao se sada čini, i do raskida njihove veze.

Dele Alli splits from Ruby Mae 'because he spent too long playing Fortnite'https://t.co/oy3Jd5gq2V

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 26, 2021