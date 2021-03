Bivši Vatreni prisjetio se nekih od najzanimljivijh trenutaka u karijeri

Bivši hrvatski reprezentativac Josip Šimunić prisjetio se svojih igračkih dana u razgovoru za Croatian Sports. Riječ je, inače, o portalu hrvatskih iseljenika. Tim povodom progovorio je među ostalim o nedavno preminulom Zlatku Cici Kranjčaru.

“Tragedija je što nas je tako rano napustio. Bio sam na sprovodu, vidio sam Niku i obitelj… Nažalost, to je dio života. On je bio velikan, a mlađa generacija ne zna kakav je on bio igrač. Kada je Hrvatska 1990- igrala prvu utakmicu protiv SAD-a on je bio kapetan. Bilo je to opasno razdoblje, ali on se nije bojao igrati za svoju reprezentaciju. Hrabar potez. Puno je ljudi stajalo i čekalo da vidi kako će se stvari razviti, ali ne i on. Naravno, ne želim time nikoga osuđivati. Bio mi je trener dvije godine i mogu reći da je bio sjajna osoba. Napravio je sve što može za svoju obitelj, državu, grad i Dinamo. Volio bih da mlađe generacije prouče tko je on bio. Kao što svi znaju tko je Franjo Tuđman ili Ante Gotovina, treba znati i tko je bio Zlatko Cico Kranjčar”, kazao je Šimunić.

Voditelj ga je pitao i koji mu je trenutak u dresu Vatrenih draži, onaj kada je dobio tri žuta kartona protiv Australije ili start nad Sulejmanijem u Beogradu zbog kojeg je dobio crveni.

“Svaki trenutak je bio dobar. Ne mogu reći koji mi je draži. Na terenu moraš donositi odluke u djeliću sekunde i ne možeš puno razmišljati, a uvijek se trudiš da to bude za dobrobit momčadi i naše zemlje. Ne mogu reći što mi je draže, ali najdraže mi je što smo pobjeđivali. Svaki trenutak igranja za Hrvatsku bio je prekrasan i bila mi je čast nastupati za svoju državu”, poručio je Šimunić.