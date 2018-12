TRI KLUBA U LOVU NA POSRNULOG PORTUGALCA: Mourinho poslao poruku Unitedu i progovorio u budućnosti

Jedan od najboljih trenera posljednjih 15-ak godina u potrazi je za novim angažmanom.

Jedno od najvrućih pitanja u nogometu u ovom trenutku možda je ono gdje će Jose Mourinho nastaviti karijeru nakon što je ovog tjedna dobio otkaz u Manchester Unitedu. Mnogi su ga zbog načina vođenja momčadi i igre koju one prezentiraju već otpisali te smatraju da za njega nema više mjesta u nekom od najboljih klubova svijeta. No, to se kosi s onim što medij objavljuju. U Španjolskoj već pišu da je u Real Madridu održan sastanak na temu Mourinha te da razmišljaju o njegovom povratku nakon više od pet godina.

Žele ga dva bivša kluba

Britanski Times navodi da bi on bio zainteresiran za povratak na Bernabeu gdje je osvojio prvenstvo i Kup kralja. Također, pišu da Benfica prati razvoj situacije oko njega baš kao i Inter. Još jedan njegov bivši kub. Ne plasira li se Inter u Ligu prvaka iduće godine Luciano Spalletti bi lako mogao dobiti otkaz, a navijači bi jedva dočekali Portugalca. A što on kaže na cjelokupnu situaciju?

“Gotovo je. Manchester United ima budućnost bez mene, i ja imam budućnost bez njih”, kazao je u kameru Sky Sportsa.

Ovom prilikom nije htio ružno govoriti o bivšem poslodavcu.

“Uvijek sam kritizirao trenere koji su nakon otkaza otkrivali neke detalje iz kluba i krivicu prebacivali na druge, ali ja nisam takav. Ja samo volim reći da je igra gotova. Kao i u mojim ostalim klubovima radio sam s nekim divnim ljudima i vjerujem da će mi neki biti prijatelji do kraja života. Uvijek pokazujem poštovanje prema bivšem poslodavcu i kolegama i nikada ih ne komentiram. Nadam se da će medij poštivati moju privatnost i putiti me da normalno živim dok se ne odlučim vratiti nogometu”, završio je.

Mourinho je s Unitedom osvojio Europsku ligu, Liga kup i Community Shield.