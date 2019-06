TRESE SE NOGOMETNI SVIJET: ‘Platini je samo Dudek, a i Hrvatska je pokradena u toj međunarodnoj zavjeri’

Nekadašnji drugi čovjek Hrvatskog nogometnog saveza osvrnuo se na Pltinijevo uhićenje

Francuski istražitelji priveli su u utorak u Nanterreu legendarnog nogometaša i bivšeg predsjednik Europskog nogometnog saveza (UEFA) Michela Platinija, a njegovo privođenje dovodi se u vezu s istragom u slučaju korupcije i podmićivanja u procesu izbora domaćina Svjetskog prvenstva 2022. godine, koje je dodijeljeno Kataru.

Pravno gledano, promjena domaćinstava teško će se izvesti. Ovu priču, a i Platinija dobro poznaje odvjetnik Ivan Brleković, bivši potpredjednik HNS.

“Do otkazivanja neće doći, i prije 5 godina se počelo govoriti o tom suspektnom dobivanju prvenstva u Kataru. Indikativno je da je ta organizacija dodijeljena Kataru u prosincu 2010. godine na sjednici u Zürichu, istovremeno kada je dodjeljena i Rusiji”, rekao je Brleković za RTL Direkt i dodao kako ova vijest i nije veliko iznenađenje.

Dobri duh

“Žao mi je što je uhapšen ‘dobri duh europskog nogometa’ Michel Platini koji je bio jedan od najboljih nogometaša u povijesti. Ja ga dobro znam iz vremena kada je on bio predsjednik UEFE i moram reći da je bio vrlo jednostavan čovjek. Na sjednicama bi uvijek riječ prepuštao svom tajniku, a tadašnji njegov tajnik je današnji predsjednik FIFE i gospodar svjetskog nogometa Gianni Infantino. Poznato je da je politika odlučivala o tome tko će dobiti Svjetsko prvenstvo u Rusiji kao i Kataru, kao što je odlučivala i o drugim dodjelama domaćinstava”, rekao je Brleković napominjući da je sigurno bilo i korupcije, ali smatra da Platini nije kalibar čovjeka koji bi donosio takve strateške političke odluke.

Dočekali ga Emir i predsjednik

“Poznato je da je on pozvan neposredno prije na ručak u Elisejsku palaču i kao što je i sam rekao, bio je iznenađen kada ga je tamo dočekao i katarski Emir i predsjednik katarske vlade i predsjednik Francuske Sarkozy. Cijela ova situacija može se usporediti s legendarnim Gruntovčanima.Uvijek je stradao Dudek, a ne Tetec i mudrijaši koji su zapravo krojili probleme” rekao je Brleković.

Hrvatska se 2005. kandidirala na Europsko prvenstvo sa Mađarskom. Bila je u drugom krugu za finale, ali nije na kraju dobila domaćinstvo.

“Dan prije na probnom glasanju u Cardiffu od strane tehničke komisije UEFE koja zapravo predlaže koga izabrati, mi smo pobijedili, no to noć se dogodilo nešto čudno, došle su do nas informacije da je Hrvatska na kraju dobila nula glasova, kao i Mađarska, Italija je dobila 3 ili 4 glasa, a Ukrajina i Poljska čak 9 glasova”, ističe.

Prva velika korupcija

Naglašava da su se ovakve stvari i ranije itekako su događale na svjetskoj razini.

“Prva velika korupcijska afera u FIFI je izbila 2000. godine kada je bankrotirala švicarska sportska firma ISL koja je imala ekskluzivna marketinška TV prava, a ta prava joj je dodijelio ondašnji predsjednik FIFE João Havelange. Govorilo se o mitu od 100 milijuna eura. No, ništa mu se nije dogodilo jer je Švicarska tek 1995. godine uvela mito kao kazneno djelo“, rekao je Brleković za RTL Direkt.