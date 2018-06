Vatreni su u Kalinjingradu otvorili nastup na Svjetskom prvenstvu.

Hrvatska nogometna reprezentacija povela je protiv Nigerije u 32. minuti utakmice. Luka Modrić izveo je korner s desne strane, Ante Rebić prenio je loptu prema Mariju Mandžukiću, a on je tukao glavom. Nakon toga loptsa je završila u mreži. Iako je gol prvobitno upisan Vatrenom na kraju je došlo do promjene te je on pripisan veznjaku Oghenekaro Etebu.

HRVATSKI NAVIJAČI ODUŠEVILI STRANE MEDIJE: ESPN, BBC, Goal…nitko nije ostao ravnodušan na kockice

GOAAAAAL! Mandzukic fires Croatia ahead! https://t.co/2Ucd4fvNsd — Mirror Football (@MirrorFootball) June 16, 2018

