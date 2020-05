Prije gotovo devet godina najtrofejniji europski klub Real Madrid, predvođen Cristianom Ronaldom i Joseom Mourinhom, gostovao je u Zagrebu u sklopu Lige prvaka. Momčad krune Jurčića odigrala je sjajnu utakmicu, ali je na koncu izgubila s 1:0 golom Angela di Marije u 53. minuti.

Ta je utakmica ostala upamćena i po obračunu bivšeg hrvatskog reprezentativca Jerka Leke i Cristiana Ronalda. Leko nije dao disati Portugalcu te je ovaj bio vidno isfrustriran, a bio j još frustriraniji nakon tretmana kojeg su mu pružile maksimirske tribine. Upravo tog se prisjetio američki Bleacher Report. Na društvene mreže objavili su snimku kada provokacija BBB-a kada su vikanjem imena Lionela Messija izbacili Portugalca iz takta.

Ronaldo snapped after Zagreb fans chanted 'Messi' at him 😳 pic.twitter.com/9lxV13MCWV

— B/R Football (@brfootball) May 11, 2020