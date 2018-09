TRENUTAK KAD JE MAKSIMIR EKSPLODIRAO: Pogledajte kako je Šunjić probio turskog velikana

Modri su u prvom kolu ugostili Fenerbahče.

Nogometaši Dinama odlično su otvorili prvu utakmicu u Europskoj ligi. Iako je Fenerbahče imao posjed Modri su bili konkretniji u početnih 20-ak minuta što su okrunili sjajnim golom Ivana Šunjića. Nakon ubačaja iz kornera lopta je došla do Marija Gavranovioća, a on ju je povratno poslao do veznjaka. Uslijedio je majstorski udarac s vrha 16-erca. Harun Tekin bio je nemoćan.

