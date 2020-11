Strateg talijanskog trećeligaša to je učinio u 91. minuti utakmice, dok je rezultat bio 2:1 za njegovu ekipu

Trener bivšeg talijanskog prvoligaša, a sada trećeligaša, Catanije, Giuseppe Raffaele kažnjen je jer je u 91. minuti utakmice protiv Vibonesea ušao na teren i prekinuo kontranapad protivničke ekipe.

Rezultat je u tom trenutku bio 2:1 za Cataniju i Raffele je očito htio svim silama osigurati da njegova momčad izdrži do kraja i osvoji tri boda. To mu je i uspjelo jer do posljednjeg sučevog zvižduka više nije bilo pogodaka.

🔴🔵 Verso Catania-Turris: primo allenamento a Torre del Grifo 👉 https://t.co/SRrpd6rkO7 pic.twitter.com/EXfBqfPnEo — Calcio Catania (@Catania) November 19, 2020

Očekivano, sudac je odmah isključio trenera Catanije, a Savez ga je naknadno kaznio s četiri utakmice suspenzije.

OVDJE možete vidjeti kako je to izgledalo.