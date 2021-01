Bivši hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić potpisao je u utorak ugovor stalijanskim prvoligašem Milanom do kraja ove sezone.

Prije Milana Mandžukić je igrao u Hrvatskoj za NK Zagreb i GNK Dinamo, a onda je u ljeto 2010. otišao u Njemačku gdje je igrao za VfL Wolfsburg (60 utakmica i 20 golova) i Bayern (88 utakmica i 48 golova). U sezoni 2014./15. potpisao je za Atletico Madrid u kojem je u 43 utakmice zabio 20 golova prije nego je prešao u Juventus. U pet sezona u Juventusu, odigrao je 162 utakmice i zabio 44 gola. U siječnju 2020. prešao je u katarski Al-Duhail gdje je zabio jedan gol u sedam utakmica.

Trener Milana Stefano Pioli u petak je održao konferenciju za medije uoči utakmice s Atalantom u prvenstvu, na kojoj je govorio i o tome kakve planove ima s Mandžukićem.

“Mario se odmah dobro uklopio. Već je bio u Italiji i ima moderan, europski mentalitet. Nije bilo problema u pridruživanju grupi, sve je bilo puno pozitive. U dobrom je fizičkom stanju. Dugo nije igrao, ali pojavio se željan i odlučan”, rekao je Poli pa progovorio što planira s hrvatskim ofenzivcem:

„Postoje dvije mogućnosti; ili ga držim vani tri do četiri tjedna da ulovi ritam, ili to ubrzavam i stavljam ga na teren da tako pronađe ritam. Ja odabiram drugu opciju, on je dobro i spreman je da ga pozovem sutra.”

#ACMilan coach Stefano Pioli said Mario Mandzukic is ‘physically well and thus called up’ for the match against #Atalanta. ‘He fit in well immediately’. https://t.co/g3o32NKMdO#SerieA #MilanAtalanta #SerieATIM #Mandzukic pic.twitter.com/dzTAMszOlY

— footballitalia (@footballitalia) January 22, 2021