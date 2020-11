Nogometaši Real Madrida u srijedu su na San Siru pobijedili Inter s 2-0 gurnuvši milanski klub na rub ispadanja.

REAL BRILJIRAO U KLJUČNOJ UTAKMICI: Luka Modrić igrao sjajno; Atalanta razbila Liverpool na Anfieldu, Bayern pobijedio Salzburg

Nakon pobjede Kraljevskog kluba trener Madrđana Zinedine Zidane pohvalio je karakter svoje ekipe koja je nakon trijumfa u Milanu zasjela na drugo mjesto svoje skupine.

Zinedine Zidane has been nominated for the Fifa #TheBest awards in the category 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝗠𝗲𝗻’𝘀 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵. pic.twitter.com/p0Cacielmm

“Ovo je bila važna utakmica i dobro smo se pripremili za nju. Sretan sam zbog igrača jer su oni često na udaru kritika kada rezultati nisu dobri. Ne možete uvijek pobjeđivati, ali važno je uvijek dati sve od sebe i upravo to smo napravili večeras. Žao mi je Intera jer su dobro igrali, ali ovo je nogomet”, rekao je Zidane za Sky Sport Italia.

Zidane se potom osvrnuo na legendarnog argentinskog nogometaša Diega Armanda Maradonu, koji je preminuo u srijedu nekoliko sati prije utakmica u Ligi prvaka.

KAKO JE IZGLEDAO MARADONIN ZADNJI DAN: ‘Rano je ustao, malo prošetao i nekoliko sati kasnije ponovno otišao u krevet…’

“Svi smo tužni zbog njega i njegove obitelji. Nije riječ samo o ljudima iz nogometa, jer svatko na svijetu je obožavao Maradonu. Uvijek sam razmišljao o njemu otkako sam s 14 godina vidio da na terenu radi jedinstvene stvari”, poručio je Zidane.

Zidane, affected by the loss of Maradona: "I have it engraved in my head what he did in 1986. It's a huge loss. We're sad." pic.twitter.com/C07hA62UZp

— M•A•J (@Ultra_Suristic) November 25, 2020