TRENER MODRIH OTKRIO IZVRSNU VIJEST OKO TRAŽENIH DINAMOVACA: Ovo će oduševiti sve navijače

Važne novosti uoči uzvratne utakmice drugog pretkola Lige prvaka

Nogometaši zagrebačkog Dinama u utorak su u Tblisiju svladali gruzijski Saburtalo 2:0 u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka tako da u uzvratu u Zagrebu samo moraju potvrditi taj rezultat i ne dopustiti iznenađenje za plasman u treće pretkolo LP-a gdje će im protivnik biti uspješniji iz dvoboja mađarskog Ferencvaroša i malteške Valette.

Trener Modrih Nenad Bjelica zadovoljan je rezultatom, ali ne i igrom protiv Saburtala.

“Da, više sam zadovoljan rezultatom nego igrom. Nismo se snašli po tom vremenu, protiv tog suparnika, ni lopta ni teren, ništa nam nije odgovaralo. Nismo dobro ušli u utakmicu, možda smo previše čitali i te napise kako oni nisu spektakularni. Saburtalo je dobra momčad, znaju igrati pod pritiskom, vole preuzimati rizik, a Gruzijci općenito vole igrati nogomet”, prenose njegovu izjavu 24sata.

‘Nema prodaje’

Već se dugo priča o transferu Španjolca u redovima hrvatskog prvaka Danija Olma u neki bogati europski klub, a Bjelica je sada otkrio kako će traženi nogometaš pčonovno zaigrati za Modre – u uzvratu sa Saburtalom.

“Mislim da da, vjerujem da bi Olmo već tada mogao zaigrati. Sigurno ne od početka, ali bi on i Moubandje tu mogli dobiti neke minute. Dani Olmo? Ja bih prvi volio da ostane s nama, ali samo čiste glave kakve je bio prošle sezone. On je pozitivan, kod njega nema razočaranja što nije još prodan, a ako se to ubrzo dogodi pronaći ćemo mu adekvatnu zamjenu”, otkrio je.

Još jedan igrač Dinama koji bi mogao ovo ljeto napustiti Maksimir je vratar hrvatske reprezentacije Dominik Livaković, no niti to se neće dogoditi tako skoro jer je njegova zamjena Danijel Zagorac ozlijeđen.

“Ni tu nema novosti, nema ni prodaje. Ne dok je Zagorac ozlijeđen, a znamo kako je Livaković važan u našim razmišljanjima. Osluškujemo tržište, no Livaković će sigurno s nama biti do kraja kolovoza, ako ne i dulje. Ne bih sada o nikakvim novim imenima, sve gledamo i pratimo, a ako ode Livaković pronaći ćemo neku alternativu”, poručio je.