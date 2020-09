Milan je na gostovanju slavio s 2-0 protiv Crotonea. Milan je poveo u posljednjim trenucima prvog dijela iz kaznenog udarca kojeg je izborio Ante Rebić, a realizirao Franck Kessie. Pobjedu Milana potvrdio je Brahim Diaz golom u 50. minuti. Rebić je igrao do 58. minute kada se ozlijedio.

Kako je kasnije objavljeno iščašio je lakat, a on mu je odmah namješteno u svlačionici te je nakon toga otišao u bolnicu na dodatne pretrage.

“Nadam se da ozljeda nije teška i da se neće morati dugo oporavljati. Nije došlo do frakture i to je dobra vijest. Nakon što smo ostali bez Ibrahimovića, imamo nedostatak igrača u napadu”, kazao je trener Stefano Pioli.

📰@AntoVitiello: The medical tests showed that Rebic has no fracture in the elbow.

There is optimism about Rebic's situation. The healing time should not be taking a long time.

— AC Milan Reports (@ACMReports) September 27, 2020