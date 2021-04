Stanje u aktualnom njemačkom i europskom prvaku Bayern Munchenu daleko je od idealnog. Bavarski gigant ovog je tjedna ispao iz Lige prvaka i neće obraniti naslov u najelitnijem europskom klupskom natjecanju, a klub se muči i s velikim problemima u svojim redovima.

BAYERN PRONAŠAO IDEALNOG TRENERA, ALI POSTOJI POVEĆI PROBLEM: Bavarci će za njega morati platiti ogroman novac

U Bayernu vlada kaotično stanje nakon sukoba trenera prve ekipe Hansija Flicka i sportskog direktora Hasana Salihamidžića. Flick je blizu odlaska iz bavarskog kluba jer navodno želi više odlučivati oko transfera igrača, a sportski direktor Salihamidžić ne želi da mu se on miješa u posao.

Situaciju u bavarskom gigantu prokomentirala je prije par dana njemačka legenda i bivši igrač Bayerna Lothar Matthäus koji je bio uvjeren da će Flick otići i preuzeti klubu njemačke reprezentacije te da će ga u klubu naslijediti trener RB Leipziga Julian Nagelsmann.

No, čini se da u Bayernu imaju drugačije planove.

SportMediaset je potvrdiom da Flick odlazi na kraju sezone, ali da ga neće zamijeniti Nagelsmann, već drugi trener – proslavljeni talijanski stručnjak Massimiliano Allegri koji je bez angažmana od 2019. kada se rastao s Juventusom.

Allegri je Juve vodio pet godina i u tom klubu imao jako dobar odnos s hrvaskim napadačem Marijom Mandžukićem.

MANDŽUKIĆU SE OVA EPIZODA UREZALA U PAMĆENJE: Bivši trener otkrio koliku je žrtvu legendarni Vatreni podnio zbog Ronalda

Legendarni njemački nogometaš i ikona Bayerna Franz Beckenbauer za Sport 1 se u četvrtak osvrnuo na situaciju u klubu i ustvrdio da ona nije kaotična, kako su mnogi pretpostavljali, jer će sve biti pod kontrolom dok klub vodeKarl-Heinz Rummenigge ili Uli Hoeneß te pozbvao Flicka da se što prije izjasni oko svoje budućnosti.

Beckenbauer is not worried that things could get out of hand at Bayern: "As long as Karl-Heinz Rummenigge or Uli Hoeneß are still in charge, everything remains under control" [ @SPORT1 ]

A Flick bi mogao govoriti o svojim planovima već u petak, na konferenciji za medije prije utakmice s Wolfsburgom u Bundesligi.

BILD: Do you want to leave Bayern in the summer? Mr Flick, you should answer this question today (tomorrow, press conference at 12:00 ahead of Wolfsburg)

Flick will be asked to clarify his future during the press conference [Bild] pic.twitter.com/2rDSnyLc5p

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 15, 2021