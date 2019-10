TRENER HAJDUKA REKAO KAKO RIJEŠITI PROBLEM S REALIZACIJOM: ‘Trebamo trenirati do povraćanja’

Strateg Bijelih progovorio je o velikom problemu svoje momčadi

Hajduk je pobijedio Slaven Belupo i barem se proivremeno vratio na prvo mjesto tablice Prve hrvatske nogometne lige, a nakon utakmice trener Bijelih Damir Burić ponudio je svoje viđenje susreta.

“Sve čestitke idu mojim momcima koji su ovu pobjedu zaslužili. Mi dosad nismo odigrali jednu utakmicu u kojoj možemo kazati da je sve bilo top. Imali smo dobrih momenata s dosta izglednih situacija bez konkretne završnice. Protivnik nam nije u prvom dijelu stvorio šansu. U drugom poluvremenu dvije minute kao da smo spavali, sretno smo živjeli, da bi opet došli sebi. Moramo poboljšati završnicu i na tome radimo svaki dan. Upozoravao sam da je protivnik neugodan i dobar, a to je najbolje osjetila Rijeka, koja je imala puno više sreće. Mi moramo brzo učiti. Momci su željni i voljni. Za našu igru treba bolji travnjak i za koji dodir više. Nadam se da ćemo popraviti naš teren i da ćemo biti bolji”, prenosi njegovu izjavu Dalmatinski portal.

‘Nogomet se ne može naučiti preko noći’

Hajduk je protiv Gorice propustio veći broj dobrih prijatelja, a Burić zna kako promijeniti situaciju s lošom realizacijom.

“Trebamo dalje vježbati i trenirati do povraćanja. I to će doći. Samo vježbom možemo doći do rezultata i trenirati dok se ne dovede u savršenstvo. Znam neke igrače koji nisu mogli pogoditi ništa, a nakon niza teških i napornih treninga su došli do sjajne realizacije. Tako ćemo i mi jer nogomet se ne može naučiti preko noći”, zaključio je.