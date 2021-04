TRENER HAJDUKA OBJASNIO NOVI KIKS: Strateg Slavena izdvojio zanimljivu situaciju – ‘Ne znam zašto VAR to nije provjerio’

Nakon utakmice trener Hajduka, Paolo Tramezzani komentirao je kiks svoje momčadi

U odgođenom susretu 21. kola Prve HNL Hajduk i Slaven Belupo su na Poljudu odigrali 2-2, a domaćin je izjednačio u šestoj minuti sudačke nadoknade.

Slaven Belupo je bio na korak do prve pobjede u posljednjih deset kola, no Hajduk se spasio u posljednjim trenucima susreta golom turskog napadača Umuta Nayira.

Turski napadač je zabio i prvi gol za Hajduk u 22. minuti, dok je oba gola za goste zabio Ivan Krstanović (65, 69). Dodajmo kako je Hajduk od 43. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Nihad Mujakić zbog udaranja suparnika.

Hajduk je ovim rezultatom produžio niz bez poraza na sedam utakmica ostvarivši pet pobjeda i dva remija, dok je Slaven Belupo u zadnjih 10 kola upisao četiri poraza i šest neodlučenih ishoda.

Reakcije trenera

Nakon utakmice trener Hajduka, Paolo Tramezzani komentirao je kiks svoje momčadi.

“Bila je to teška utakmica i u prvom poluvremenu kada je na terenu bilo 11 na 11. Uspjeli smo doći do prednosti, a zatim smo pokušavali kontrolirati utakmicu. Nismo previše riskirali u defenzivnom dijelu u prvom dijelu, a onda sam imao osjećaj kada smo ostali s igračem manje, a oni su izjednačili, da igramo bolje nego kada smo bili 11 na 11. Napravili smo neke greške koje u prošlim utakmicama nismo radili. Pozitivno je što smo uspjeli u posljednjim sekundama stići do pogotka. Drago mi je radi momaka i načina na koji su reagirali danas. Mislim da smo ovu utakmicu igrali prije dva mjeseca ne bi uspjeli stići do boda”, izjavio je Tramezzani.

Kazao je u i čemu je bio problem.

“U početku smo bili dobri, a utakmica se promijenila u nekoliko minuta kada su nam zabili dva gola. Tada je nama bilo teško. Oni su se dobro zatvorili, a imali su i više vremena za pripremu. Mi igramo svako tri dana. Nije problem fizičko stanje, nego je nekad potrebno više vremena za mentalno osvježenje. Želim istaknuti karakter koji je momčad pokazala. Nastavljamo naš put, već za vikend nas čeka nova utakmica”, rekao je trener Hajduka.

Oglasio se i trener Slavena, Tomislav Stipić koji je izvukao vrlo vrijedan bod.

“Iz naše perspektive mislim da smo odigrali perfektnu utakmicu i tehničko i taktički. Odrađena je puna hrabrosti i puna strpljivosti pogotovo kada smo igrali s igračem više. Danas stvarno mogu biti ponosan, ali i na ovo cijelo vrijeme koje provodim s ekipom. Žao nam je zbog ovog drugog primljenog gola no treba prijeći preko toga”, rekao je Stipić.

Drugi gol Hajduka pao je u samoj završnici susreta.

“Treba vidjeti ovaj drugi gol jer je njihov igrač stajao u živom zidu, a ja mislim da bi trebao biti metar odmaknut od njega. Dogodio se disbalans u utakmici jer su suci među sobom očito imali nekih nesuglasica. Tri minute su diskutirali samo oko zamjene… Ne znam što se događalo i to nije moj posao, no ne znam zašto se drugi gol nije provjeravao VAR-om”, zaključio je Stipić.