TRENER HAJDUKA NAKON VELIKE POBJEDE I PLASMANA U EUROPSKO NATJECANJE: ‘Nadam se da se Hajduk više nikad neće do zadnjeg kola boriti za Europu’

Velika pobjeda u pretposljednjem kolu

Nogometaši Hajduka u nedjelju su na svojem terenu pobijedili Istru 1961 i osigurali nastup u Europi sljedeće sezone, a nakon utakmice svoja razmišljanja ponudili su sudionici dvoboja na Poljudu, koji je u ovoj utakmici zbog kazne bio bez navijača.

HAJDUK – ISTRA 4:1, SPLIĆANI U DRUGOM POLUVREMENU NA PRAZNOM POLJUDU RAZBILI ISTRU: Bijeli osigurali nastup u Europi

Istra je nakon prvog dijela imala vodstvo 1:0, a Hajduk je izvrsnom igrom u nastavku preokrenuo rezultat i na kraju uvjerljivo slavio.

‘Vidjeli ste i sami dva oprečna poluvremena. Prvo poluvrijeme je bila vidljiva nervoza, gol koji smo primili i sve je bilo suprotno dogovoru. Nakon razgovora i rotacije u drugom dijelu smo odradili vrlo dobro i utakmicu usmjerili na svoj mlin’, prenosi izjavu trenera Hajduka Siniše Oreščanina Dalmatinski portal.

Oreščanin je zatim prokomentirao utjecaj važnosti utakmice na svoje igrače: ‘Mislim da je malo to utjecalo. Mi smo to kroz razgovor pokušali smanjiti. Oni su ljudi koji čitaju i vide neke stvari. Uvijek gledam kako će netko reagirati na stres. Njihova reakcija je bila dobra, a moja je bila loša.’, rekao je.

Hajduk u zadnjem kolu očekuje gostovanje u Zagrebu i veliki derbi protiv Dinama. ‘Probat ćemo kroz ovaj tjedan razgovarati i raditi. To je u principu lijepa utakmica jer se ne radi o plasmanu. Ušli smo u kvalifikacije za Europsku ligu i nadam se da se Hajduk više nikad neće do zadnjeg kola boriti za Europu nego to ostvariti ranije’, poručuje Oreščanin.