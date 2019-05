TRENER DETEKTIRAO NAJVEĆE PROBLEME: Cedevita najavila da Cibonino vodstvo neće potrajati

Cibona je u prvoj utakmici pokazala koliko je opasan protivnik

Nakon što je u prvoj utakmici finala doigravanja Prvenstva Hrvatske Cibona u srijedu u KC-u Dražen Petrović svladala Cedevitu s 88:84, druga utakmica igra se na istom mjestu već u petak u 20 sati, a serija se igra na četiri pobjede.

“Mi moramo biti bolji. Normalno da ne možemo biti zadovoljni, s obzirom da smo izgubili, i moramo popraviti neke stvari u igri koje nisu bile dobre. Prije svega, početak i pristup nekim stvarima koje su osnove košarke i onda se možemo nadati boljem rezultatu”, izjavio je trener Cedevite Slaven Rimac.

Cibona zaslužila

Njegovu je ekipu cijele sezone krasila čvrsta igra, zbog koje je i izborila drugo mjestu u regularnoj sezoni ABA lige.

“Na takav način moramo odgovoriti. Ništa nam neće biti poklonjeno. Pobjeda neće doći sama od sebe. Moramo se potući za nju, odigrati odgovorno, hrabro i pametno u napadu i to su stvari na koje ćemo ukazivati do utakmice. Nadam se da ćemo to popraviti i da ćemo pobijediti.”

Cibona je u prvoj utakmici pokazala koliko je opasan protivnik.

“Vidio sam jednu motiviranu momčad koja želi pobijediti. Stvarno su igrali timski i zasluženo pobijedili. Mi, osim desetak minuta, možda malo više, nismo funkcionirali ni u obrani ni u napadu i tako je jednostavno jako teško doći do pobjede. Da se i ona dogodila, možda ne bi bilo zasluženo. Prema tome, okrećemo se drugoj utakmici. Ova je za nama i idemo probati izjednačiti seriju”, dodao je strateg Cedevite.

Kapetan Andrija Stipanović zna da Cedevita može bolje nego što pokazala u prvoj utakmici finala.

Sve do nas

“Sigurno nismo pokazali naše najbolje i pravo lice u prvoj utakmici. Nedostajalo je puno koncentracije i htijenja, no što je, tu je. I prošle godine smo gubili s 0-1. Nema nam druge nego da stisnemo redove i da se vratimo u ritam u kojem smo bili dok je trajala ABA liga jer ovo sigurno nije Cedevita koja je igrala ove godine. Igra se na četiri pobjede, ništa nije izgubljeno i očekujem da ćemo doći spremni, odgovorniji, s više želje i probati pobijediti.”

Cibona gaji drugačiji stil igre od Zadra.

“Sigurno da je Zadar igrao potpuno drugačiju košarku, ali mislim da je, ako ne nedostaje naše energije i ako smo sto posto fokusirani, sve do nas i nadam se da ćemo to već do iduće utakmice pokazati.”