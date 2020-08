Regularni dio utakmice završen je rezultatom 2:2

Nogometaši zagrebačkog Dinama izborili su plasman u 3. pretkolo Lige prvaka nakon što su u srijedu na gostovanju pobijedili rumunjski Cluj boljim izvođenjem jedanaesteraca 6-5 premda su od 51. minute igrali s igračem manje.

CLUJ – DINAMO 5:6 penali (2:2): Hrvatski prvak nakon neviđene drame i lutrije jedanaesteraca u 3. pretkolu LP; Svašta se događalu u Cluju

Utakmica je završila rezultatom 2-2, nakon što je Dinamo vodio 1-0 i 2-1 i imao još dvije sjajne prilike, no domaćin je oba puta uspio izjednačiti, pri čemu je pogodak za 2-2 zabio u sudačkoj nadoknadi.

Golove za Dinamo zabili su Amer Gojak (14) i Lirim Kastrati (78), dok su strijelci za domaćine zabili Michael Pereira (64) i Gabriel Debeljuh (90+2). Prilikom izvođenja jedanaesteraca Dinamo je slavio sa 6-5, a odluka je pala u sedmoj seriji kada je Boli prebacio cijeli gol. Rumunji su u petoj seriji imali meč loptu kada je Balgradean obranio Gojakov udarac, no Livaković je spasio Dinamo zaustavivši udarac Golofca.

‘Tanka je linija…’

Trener Cluja Dan Petrescu nakon utakmice nije skrivao svoje razočaranje te je stao u obranu Golofoce, koji je promašio udarac s bijele točke.

“Jako je tanka linija između toga da budeš velik i da budeš jako malen. To sam uvijek govorio tijekom karijere. Da je Golofoca pogodio, sve bi bilo savršeno, ali nije i sada nismo nigdje”, prokomentirao je Petrescu, koji nikad u karijeri nije slavio nakon raspucavanja jedanaesteraca.

“Nikad nisam pobijedio, ama baš nikad. Sljedeći put kad dođe do toga, jednostavno ću otići sa stadiona”, rekao je.

‘Nemamo opravdanja za ovo’

Svoje razočaranje nakon susreta nije skrivao ni kapetan rumunjske momčadi, Portugalac Camora.

“Bila je to lutrija. Imali smo šanse napraviti više. Njih je na terenu bilo deset, ali mi nismo mogli zabiti gol. To je ukratko to, moramo se srediti za grupe Europa lige. Nemam stvarno riječi za ovu utakmicu. Sad ne možemo više ništa učiniti i nemamo opravdanje za ovakvu utakmicu. Imali smo igrača više i nismo uspjeli doći do pobjede. Nadam se da ćemo igrati doma i ići korak po korak i na kraju uspjeti u Europi”, rekao je Camora za Digisport.

Dinamo je doznao imena mogućih suparnika na ždrijebu u ponedjeljak. Dinamo će i ovoga puta biti nositelj, a mogući suparnici su norveški Molde, danski Midtjylland, mađarski Ferencvaros, ciparska Omonia i bjeloruski Dinamo Brest. Ždrijeb je u ponedjeljak.