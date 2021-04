Nogometaši Chelseaja izborili su plasman u polufinale Lige prvaka premda su u uzvratnom susretu četvrtfinala na stadionu Ramon Sanchez-Pizjuan u Sevilli izgubili od Porta s 0-1. Chelsea je sve obavio u Portugalu pobijedivši s 2-0.

OTKRIVENO ZAŠTO JE KOVAČIĆ ISPAO IZ MOMČADI U ČETVRTFINALU LIGE PRVAKA: Njegov trener nije imao drugog izbora

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić nije nastupio za Engleze nakon što se ozlijedio na posljednjem treningu. To ga je prisililo da od prve minute krene s N’Golo Kanteom.

“Mateo je ozlijedio mišić. Dogodilo se to iz ničega, malo je išao vježbati i osjeti je zadnju ložu. Bio sam jako tužan zbog njega jer nemam puno iskusnih igrača koji su odigrali toliko utakmica u Ligi prvaka. Bilo mi ga je žao”, poručio je nakon susreta trener Chelseaja Thomas Tuchel te je dodao kako će propustiti i utakmicu s Mancheester Cityjem u polufinalu FA kupa.

🗣"That was very sad."

Chelsea boss Thomas Tuchel talks about the injury sustained by Mateo Kovacic and says he will miss the FA Cup semi-final against Manchester City pic.twitter.com/ezVyYJdSpy

— Football Daily (@footballdaily) April 14, 2021