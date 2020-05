Nedavno je izrazio žaljenje jer se nitko iz kluba nije osvrnuo na glasine oko njegove budućnosti

Trener Barcelone Quique Setien dao je intervju za beIN Sports u kojem je progovorio i o budućnosti hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića.

“Uvijek računam na njega. Dok god je igrač Barcelone u mojim je planovima. Tu je i igrao je ne znam koliko točno minuta, ali on je jako dobar nogometaš. Znam da će mi biti teško složiti prvih 11 za Mallorcu”, poručio je Setien.

Ovo je prvi put da se netko iz kluba oglasio nakon što je nedavno prozvao vodstvo jer ništa nisu rekli oko njegove budućnosti nakon sve glasnijih medijskih nagađanja da je na transfer listi.

Prozvao vodstvo kluba

“Naravno da bih više bio volio da je predsjednik, ili Abidal (sportski direktor), ili netko drugi istupio i rekao ‘nemamo o čemu razgovarati’, ali također se ništa ne bi bitnije promijenilo. Dobro se osjećam, zadovoljan sam, svakog jutra dolazim na treninge s velikom željom, a to je najvažnije”, istaknuo je u razgovoru za COPE.

Predsjednik Josep Maria Bartomeu koji mu je prošle sezone odbio dati novi ugovor, nije ga zvao da razgovaraju o medijskim napisima.

“Ne. U ovom trenutku još uvijek nismo razgovarali. Nemam nikakvih vijesti. Predsjednik još uvijek može razgovarati sa mnom… Naravno da bi to bilo lijepo, biti u kontaktu, porazgovarati općenito o svemu. Bez obzira na to, moja ideja se ne mijenja. Bio sam nekoliko puta u kontaktu s Abidalom, ali to je više bilo informativnog karaktera, kad smo se vratili treninzima. Miran sam, nemam nikakvih negativnih misli. Zadovoljan sam što smo se vratili na treninge i da mogu dati sve od sebe na terenu“, ispričao je Rakitić.

Vatreni ima ugovor do 30. lipnja 2021. godine, a posljednjih tjedana su mediji nagađali o njegovom mogućem odlasku na kraju sezone, jer ga klub navodno želi prodati ili razmijeniti u nekom od velikih transfera.